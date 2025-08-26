Lo annuncia il responsabile per la Politica Interna Carlo Spinelli

Il Direttivo nazionale del movimento presieduto dal giornalista romano Antonello De Pierro si arricchisce di una nuova importante figura come ci fa sapere il responsabile nazionale per la Politica Interna Carlo Spinelli:” Corrado Fella segretario provinciale salernitano del nostro movimento entrerà a far parte del Direttivo nazionale. L’ingresso di Corrado nel Direttivo è stato fortemente voluto dal presidente Antonello De Pierro e avallato dal sottoscritto. Corrado Fella si sta dimostrando un ottimo elemento che sta dando un notevole contributo per la crescita dell’Italia dei Diritti De Pierro e sarà quindi molto utile il suo apporto, oltre che nella provincia di Salerno, anche a livello nazionale. A Corrado – conclude Carlo Spinelli - non mi resta che augurare buon lavoro“.