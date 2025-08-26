Borrelli: "Interrogazione al ministro, lo Stato non arretri"

Dal quartiere napoletano di Pianura, grazie all’inchiesta condotta da NapoliVillage, arriva una notizia allarmante, la caserma dei Carabinieri, ospitata da anni in un edificio privato, è sotto sfratto e non è stato ancora deciso se verrà ricollocata o se i militari dovranno abbandonare il quartiere. Una scelta che, se fosse confermata, sarebbe un grave passo indietro dello Stato e potrebbe rappresentare una vittoria per la criminalità organizzata, soprattutto nel cuore di un territorio a rischio.

“Se quanto apprendiamo fosse confermato saremmo di fronte a un arretramento intollerabile dello Stato in zone dove serve, invece, una presenza costante, forte e tangibile. Il governo nazionale, che ostenta sicurezza e legalità come bandiere del suo operato, continua a smantellare presidi territoriali fondamentali. Napoli, la sua provincia e l’intera Campania hanno bisogno di più caserme, commissariati e, soprattutto, di più uomini e donne delle forze dell’ordine sul territorio. Presenterò un’interrogazione parlamentare al ministro Piantedosi per ottenere risposte chiare e garanzie sulla permanenza della stazione dei Carabinieri a Pianura e sui rinforzi da troppo tempo attesi nella nostra regione. La chiusura della caserma rappresenterebbe un rischio concreto per la tenuta della legalità e per la sicurezza quotidiana dei cittadini del quartiere. Non possiamo accettare che, mentre lo Stato dimezza la sua presenza, la criminalità rafforzi il proprio controllo”.

Questo quanto dichiarato da Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi – Sinistra.