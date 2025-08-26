Avellino Basket – Juve Caserta 2021

Amichevole il 27 agosto ore 18 al PalaDelMauro, ingresso gratuito

Prosegue a ritmo serrato la preparazione della squadra, pronta a misurarsi con la Juve Caserta 2021 nell’amichevole di mercoledì 27 agosto. Il match è in programma al PalaDelMauro con inizio alle ore 18, e con ingresso gratuito. L’Avellino Basket affronterà la squadra casertana, una delle formazioni meglio attrezzate della Serie B Nazionale, e che non nasconde le sue ambizioni, come testimonia la scelta di un coach abile ed esperto come Lino Lardo.

Per coach Buscaglia ci sarà un’ulteriore occasione di verifica del lavoro svolto finora, con l’obiettivo primario di essere pronti per l’inizio del campionato. In occasione dell’amichevole sarà possibile sia sottoscrivere che ritirare le tessere di abbonamento.