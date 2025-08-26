Aumento delle tariffe idriche

Approvata la mozione Buonopane solo dal 40% dei presenti

pexels-steve-861414Solo 19  i sindaci dei comuni irpini che hanno votato a favore della mozione blocca aumento delle tariffe dell’acqua presentata dal presidente della provincia e sindaco di Montella Rino Buonopane.
 
Oltre ai sindaci sanniti la mozione è stata sostenuta  dal sindaco di  Atripalda  Paolo Spagnuolo, di Santo Stefano del Sole il consigliere provinciale Gerardo Santoli, di Pietradefusi membro Eic Nino Musto, di Santa Paolina Rino Ricciardelli che con i loro interventi hanno dichiarato il loro voto favorevole. A sostenere la mozione anche i comuni di Aiello, Chianche, Domicella, Grottolella,  Lauro, Marzano di Nola, Montefalcione, Pietrastornina, San Michele di Serino, Santa Lucia di Serino, Sant’Angelo all’Esca, Sirignano, Tufo e Villamaina.
 
Troppo poco  però per ottenere il quorum necessario si ferma al 40,0%.
