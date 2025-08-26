Aumento delle tariffe idriche
Approvata la mozione Buonopane solo dal 40% dei presenti
Solo 19 i sindaci dei comuni irpini che hanno votato a favore della mozione blocca aumento delle tariffe dell’acqua presentata dal presidente della provincia e sindaco di Montella Rino Buonopane.
Oltre ai sindaci sanniti la mozione è stata sostenuta dal sindaco di Atripalda Paolo Spagnuolo, di Santo Stefano del Sole il consigliere provinciale Gerardo Santoli, di Pietradefusi membro Eic Nino Musto, di Santa Paolina Rino Ricciardelli che con i loro interventi hanno dichiarato il loro voto favorevole. A sostenere la mozione anche i comuni di Aiello, Chianche, Domicella, Grottolella, Lauro, Marzano di Nola, Montefalcione, Pietrastornina, San Michele di Serino, Santa Lucia di Serino, Sant’Angelo all’Esca, Sirignano, Tufo e Villamaina.
Troppo poco però per ottenere il quorum necessario si ferma al 40,0%.
Source: www.irpinia24.it