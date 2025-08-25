Il sindaco: Polizia Municipale e Carabinieri al lavoro per identificare responsabili

La scorsa notte a Ottaviano un gruppo di cinque ragazzi, probabilmente minorenni, ha preso di mira un giovane con disabilità del posto, uscito a fare una passeggiata. Arrivato nei pressi della stazione ha incrociato questo gruppetto che prima ha iniziato a insultarlo per via della sua condizione poi uno di loro ha preso una pietra e lo ha colpito sulla fronte. Subito dopo hanno sfogato la loro aggressività su un palo della segnaletica stradale destinato alla sosta per persone con disabilità. “Mio figlio ha già subito tanto nella vita e ora che si sta riprendendo non può aver paura di uscire di casa. Chiedo che s’intervenga con fermezza. Questi ragazzi bazzicano sempre nella zona della stazione, pronti a dar fastidio e ad aggredire i più deboli. Come madre non posso accettare che tutto questo accada, mio figlio ha il diritto ad uscire e vivere la sua vita come tutti, è un giovane volenteroso che quest’anno finirà l’istituto alberghiero ed è anche impegnato come volontario”. Queste le parole della madre del ragazzo aggredito che si è rivolta al deputato Francesco Emilio Borrelli.

“La violenza non può essere tollerata, soprattutto se ai danni di persone con disabilità e messa in atto da ragazzi giovanissimi – ha dichiarato il deputato Borrelli – Questi ragazzi cosa diventeranno da adulti se oggi si comportano in questo modo? Bisogna agire con decisione per fermare questa deriva violenta che sta interessando soprattutto i giovanissimi di tutta la provincia di Napoli. Servono pene certe per contrastare il senso di impunità che dilaga tra i ragazzi, convinti di poter commettere qualsiasi malefatta passandola liscia. Siano identificati e anche i genitori siano chiamati a rispondere delle loro azioni”.

Sulla vicenda è intervenuto il sindaco di Ottaviano, Biagio Simonetti “Ancora una volta, a causa del comportamento di un manipolo di ragazzi incivili, Ottaviano viene fatta apparire come terra di nessuno. Nella giornata di ieri, come si vede nel video, questi giovani hanno scaricato la loro maleducazione contro un segnale stradale e aggredendo un altro coetaneo. La Polizia Municipale e i Carabinieri sono già al lavoro per identificare i responsabili e far sì che vengano presi i dovuti provvedimenti. Lo ripeto con forza: è indispensabile il ruolo delle famiglie nell’educare i ragazzi. Episodi come questo dimostrano quanto, purtroppo, l’impegno educativo in alcuni casi venga meno. Solo con la collaborazione tra istituzioni, scuole e famiglie possiamo prevenire simili atti e tutelare la nostra comunità”. Ha concluso il sindaco.