Borrelli (AVS): "Spiagge non sono proprietà privata, ogni sopruso va denunciato"

A Bacoli si è verificato un episodio sconcertante, un lido balneare, con tanto di addetto alla sicurezza, ha impedito a una famiglia di passeggiare sulla battigia. Motivo? Gli sposi stavano scattando le loro foto di matrimonio e non volevano essere disturbati. A denunciare pubblicamente il fatto è stato il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, che ha reso noto l’accaduto anche sui social e ha proceduto a querelare lo stabilimento, dichiarando: “Non vi daremo tregua”. Gli stessi utenti si sono rivolti anche al deputato Francesco Emilio Borrelli.

“Esprimo pieno sostegno all’azione del sindaco di Bacoli – dichiara il deputato Francesco Emilio Borrelli – che ha fatto una scelta chiara e coraggiosa, tutelando il diritto della cittadinanza all’uso degli spazi pubblici. Ricordiamo, ancora una volta, che le spiagge non possono diventare proprietà private, né luoghi in cui i diritti delle persone vengono calpestati per il capriccio di pochi. Questi soprusi non possono essere tollerati e ogni volta che si verificano vanno denunciati, senza esitazioni”. Ha concluso il deputato di Alleanza Verdi – Sinistra.