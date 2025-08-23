Borrelli (AVS): “Verifiche urgenti, l’acqua è un diritto”

L’associazione Nessuno tocchi Ippocrate continua a ricevere numerose segnalazioni dai residenti di Varcaturo, Licola e lago Patria circa la grave carenza di acqua potabile. In diverse zone l’erogazione è completamente assente. La situazione, secondo alcuni dei denuncianti, sarebbe legata all’intensificata attività dei lidi balneari che sottrarrebbero risorse alle abitazioni private. La vicenda è stata portata all’attenzione del deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli.

“Ho chiesto al comune di Giugliano verifiche immediate su quanto denunciato dai cittadini della fascia costiera. Non è la prima volta che accadono episodi simili, in particolare nel periodo estivo. Proprio per questo servono indagini approfondite sulle cause della carenza idrica. Una risorsa fondamentale come l’acqua non può essere negata a parte delle famiglie peraltro proprio nel mese di agosto, a maggior ragione se per esigenze di business privati, come ipotizzato dai denuncianti”. Questo il commento di Borrelli.