Borrelli (AVS): “Tragedia intollerabile, rafforzare i centri antiviolenza”

“La notizia della donna uccisa in casa a Montecorvino Rovella ci lascia sgomenti e addolorati. Se dovessero essere confermate le circostanze, siamo probabilmente di fronte all’ennesimo caso di femminicidio, una tragedia che continua a colpire famiglie e comunità, lasciando dietro di sé dolore e rabbia”

“Non possiamo più tollerare questa catena di violenza: ogni donna uccisa è una sconfitta per lo Stato e per la società. Servono strumenti concreti per prevenire, proteggere e intervenire tempestivamente. È necessario rafforzare i centri antiviolenza, garantire sostegno alle vittime e promuovere un cambiamento culturale profondo che parta dalle scuole e dalle famiglie”.

“Chiederemo in Parlamento misure più incisive per contrastare la violenza di genere, potenziando i fondi destinati alla prevenzione e introducendo meccanismi di protezione immediata per le donne che denunciano. Alle istituzioni locali e nazionali rivolgo un appello: uniamo le forze per fermare questa strage silenziosa che nel 2025 conta già 60 vittime. Alla famiglia della vittima esprimo il mio cordoglio”.

Queste le parole del deputato Francesco Emilio Borrelli.