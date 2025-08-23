Borrelli (AVS): “Segnale contro la cultura del trash e della violenza”

Dopo Forio salta anche lo show della tiktoker Rita De Crescenzo a Pinetamare nel comune di Castel Volturno. Alla base del rinvio sembrerebbero esserci motivi di ordine pubblico ma il primo cittadino del comune casertano ha chiaramente espresso la sua contrarietà alla cultura del ‘trash’ come riportato da Caserta News: “Non conoscevo l’attività della signora De Crescenzo e non pensavo facesse spettacoli nei locali tanto meno eventi pubblici nelle piazze. La ringrazio per la disponibilità ma non ritengo sia il caso di accettare. Non amo il trash” Queste le parole di Pasquale Marrandino.

“Finalmente qualcosa inizia a muoversi – ha commentato il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli da sempre impegnato nella battaglia contro la cultura della violenza e delle logiche criminali promosse da alcuni tiktoker – da Forio e da Castel Volturno arrivano segnali importanti delle istituzioni contro queste logiche perverse che fanno della trasgressione delle regole, dell’apologia del crimine, dell’ignoranza, i temi fondanti di una comunicazione che sta creando danni seri, specie nelle giovani generazioni. La ritengo la risposta migliore al recente episodio accaduto all’interno del Consiglio regionale della Campania dove la tiktoker, insieme a un suo degno collega e a un consigliere, ha offerto uno squallido spettacolo di vilipendio alla bandiera italiana e alle istituzioni tutte dimostrando di non riconoscere nemmeno l’Inno nazionale. Di questa immondizia culturale non se ne sente il bisogno”.