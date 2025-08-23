Borrelli (AVS): “Atto crudele, va punito severamente”

Nel parco dell’oasi del fiume Testene ad Agropoli un gang di ragazzi ha preso di mira un’anatra colpendola ripetutamente con dei sassi fino ad ucciderla. La scena è stata notata, e forse anche immortalata, da alcuni presenti. Secondo alcune testimonianze, tra le quali anche quella dell’ambientalista Gerardo Scotti, la scena dovrebbe essere stata ripresa da alcune telecamere presenti in zona. E’ caccia al gruppo di baby criminali. L’episodio è stato segnalato al deputato Francesco Emilio Borrelli, Vicepresidente della commissione Ecomafie.

“Mi auguro che questi baby criminali vengano identificati al più presto e puniti severamente insieme alle loro famiglie, che non possono ritenersi esenti da responsabilità per l’atroce crimine commesso dai loro figli. Serve l’aiuto di tutti per rendere giustizia a un povero animale indifeso. Purtroppo i maltrattamenti sugli animali sono in crescita tra gli eco-reati e questo sottolinea non solo l’aumento di violenza, specie tra le giovani generazioni, ma anche il profondo gap culturale e cognitivo che affligge sempre più i giovanissimi che sembra non si rendano neanche più conto di cosa significhi uccidere un essere vivente”. Questo il commento di Borrelli.