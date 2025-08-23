Il 23 agosto in Piazza Libertà con lo spettacolo “Alceste in Blues”

"Non è un testo semplice quello de "Il Misantropo" – dice Nicola Mariconda, attore e regista dello spettacolo – Louis Jouvet, grande attore francese, dopo trent'anni di carriera, non si sentiva ancora pronto nell'interpretare Alceste.

Il motivo dell’aver scelto questo testo è sempre l’esigenza di raccontare non solo una storia, ma le sensazioni che già nel 1660, anno in cui è stata scritta l’opera, Molière trovava importanti e che noi, a distanza di 400 anni, troviamo attuali più che mai.

Lo spettacolo pone la sua attenzione su due aspetti di Alceste: la sua inadeguatezza a stare nella società fatta di falsi complimenti ed il suo rapporto con i sentimenti.

Alceste è un uomo che con coscienza guarda a questa società e lo fa in maniera molto malinconica.

Siamo partiti dallo studio dell’opera di Molière cercando di trovare il senso profondo del testo. Lo abbiamo trovato in due macroelementi: l’inadeguatezza del personaggio e il suo approccio all’amore. Questi due aspetti sono arrivati a convergere in un solo sentimento: la malinconia. E la malinconia, per grandi versi ha il sapore del Blues. Partendo da questi presupposti si è tentato di fondere l’anima di un personaggio all’anima di un genere musicale. Uno dà valore all’altro…e si completano in una voce sola.” Le musiche originali dei Barabba Blues con Nino Spiniello e Tony Maffeo.

“Alceste in Blues” – riadattamento de “Il Misantropo” di Molière.

Durata: 55 minuti

Interpreti:

Nicola Mariconda (Attore)

Nino Spiniello (Armonica e percussioni)

Tony Maffeo (Chitarra)

Adattamento e Regia: Nicola Mariconda

Aiuto regia: Marisa Barile

Scenografia: Gianni Spagnuolo