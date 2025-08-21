“Notti d’Incanto”
Storia, tradizioni e folclore nelle notti d’agosto a Monteforte Irpino (AV)
Il 23 e 24 agosto, Piazza Umberto I a Monteforte Irpino ospiterà “Notti di Incanto – Storia, Tradizioni e Folclore nelle Notti d’Agosto”, una manifestazione all’insegna della cultura popolare, della musica e della rievocazione storica.
Sabato 23 agosto è prevista “La Notte della Tarantella”, una serata dedicata alla tradizione musicale del Sud Italia, oltre al concerto dei Pratola Folk. Domenica 24 agosto, invece, spazio alla storia con “Noi, Guglielmo Signore de lo Feudo”, rievocazione storica ambientata nel Medioevo, in programma alle ore 19. L’evento vedrà la partecipazione degli Sbandieratori e Musici Città Regia di Cava de’ Tirreni e dei Palium Sancti Martini.
Entrambe le serate saranno arricchite dalla video proiezione fotografica “Monteforte, un paese da scoprire” di Ilaria Feoli (artista internazionale di origini irpine) e da stand gastronomici con piatti tipici dell’Irpinia. A chiudere la manifestazione, domenica 24, il concerto del gruppo Leggermente a Sud.
