Storia, tradizioni e folclore nelle notti d’agosto a Monteforte Irpino (AV)

Il 23 e 24 agosto, Piazza Umberto I a Monteforte Irpino ospiterà "Notti di Incanto – Storia, Tradizioni e Folclore nelle Notti d'Agosto", una manifestazione all'insegna della cultura popolare, della musica e della rievocazione storica.

Sabato 23 agosto è prevista “La Notte della Tarantella”, una serata dedicata alla tradizione musicale del Sud Italia, oltre al concerto dei Pratola Folk. Domenica 24 agosto, invece, spazio alla storia con “Noi, Guglielmo Signore de lo Feudo”, rievocazione storica ambientata nel Medioevo, in programma alle ore 19. L’evento vedrà la partecipazione degli Sbandieratori e Musici Città Regia di Cava de’ Tirreni e dei Palium Sancti Martini.