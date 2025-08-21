Un’esperienza di condivisione, scoperta del territorio e riscoperta personale

Ritmo Lento, Amicizie vere è lo slogan scelto per la prima Social Ride in Irpinia che prenderà il via il prossimo 28 agosto con raduno alle ore 18.15 dalla Ciclostazione di Atripalda in Contrada San Lorenzo 18.

Non una gara ciclistica, ma un format inedito di uscite collettive gratuite e aperte a tutti, con percorsi facili condotti lentamente. L’obiettivo è mettere da parte i tecnicismi e le performance per lasciarsi conquistare dal lato umano del ciclismo, fatto di strada ma, soprattutto, di persone.

Pedalare nei dintorni di Avellino e chiacchierare lungo la strada sarà un modo nuovo per socializzare, scoprire nuove strade e conoscere meglio sé stessi e gli altri. “La velocità e la distanza sono parametri che non ci interessano: ci piacerebbe che una fiammella di passione si accendesse in quanti verranno a condividere questa esperienza con noi” e che scoprissero quanto è bello pedalare” raccontano gli organizzatori. “Non serve essere allenati: basta solo un po’ di buona volontà e venire con uno spirito positivo per godersi ogni metro e aprirsi agli altri.”

Il progetto, curato e coordinato dalla Ciclostazione Avellino insieme ad Andrea De Gruttola, ciclo-viaggiatore avellinese e ciclista da lunghe distanze, prevede due uscite al mese fino all’inizio di novembre, con inizio giovedì 28 agosto. I percorsi saranno sempre diversi ma sempre semplici, percorribili senza particolari difficoltà e saranno completati in poco più di un’ora. Al termine di ciascun appuntamento, un aperitivo finale di condividere insieme le impressioni del pomeriggio trascorso e le emozioni che solo la bici sa regalare.

L’appuntamento di giovedì 28 agosto sarà anche l’occasione per pedalare insieme ad Andrea De Gruttola e celebrare la sua ultima avventura. Proprio nei giorni scorsi ha portato a termine la Transcontinental Race, una delle gare di ciclismo più dure al mondo, percorrendo 4.943 km in 15 giorni, attraversando l’Europa da ovest (Santiago de Compostela, Spagna) ad est (Costanza, Romania).

Come partecipare

La Irpinia Social Ride è gratuita e aperta a tutti: basta una bici, un casco, luci e la voglia di pedalare.

• Per aggiornamenti, tracce GPX e comunicazioni in tempo reale:

Canale WhatsApp:

https://bit.ly/irpinia-social-ride

• Tutte le informazioni sul progetto:

Sito ufficiale:

https://ciclostazione.it/social-ride