“Il futuro comincia adesso”

L'Olimpica Avellino inaugura la nuova sede lunedì 25 agosto

Aggiunto da Redazione il 21 agosto 2025.
pexels-criticalimagery-32602956-2L’Olimpica Avellino inaugura la nuova sede. La storica società di pallavolo del capoluogo irpino, fondata dal maestro Pasquale Gengaro, riparte da via Derna 10. L’appuntamento è per lunedì 25 agosto alle ore 18,30. 

Un momento importante ed emozionante – dichiara il mister Luca Gengaro – perché non è solo l’apertura di una nuova sede, ma il simbolo del percorso che abbiamo fatto insieme, delle sfide superate e dei valori che ci uniscono. Mio padre – continua Luca Gengaro – è stato un grande punto di riferimento per chi ama questo sport, per chi crede nel lavoro di squadra, nella passione e nella determinazione. Oggi guardiamo al futuro, senza dimenticare il passato che ci ha forgiati. La sede di via Derna sarà un luogo di incontro, di crescita e di formazione sportiva e umana. Sarà il cuore pulsante di una città che crede nella forza dello sport. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questo traguardo – conclude mister Gengaro – gli atleti e le loro famiglie, i dirigenti, i collaboratori e gli sponsor”.

 

