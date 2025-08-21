L'Olimpica Avellino inaugura la nuova sede lunedì 25 agosto

L’Olimpica Avellino inaugura la nuova sede. La storica società di pallavolo del capoluogo irpino, fondata dal maestro Pasquale Gengaro, riparte da via Derna 10. L’appuntamento è per lunedì 25 agosto alle ore 18,30.

“Un momento importante ed emozionante – dichiara il mister Luca Gengaro – perché non è solo l’apertura di una nuova sede, ma il simbolo del percorso che abbiamo fatto insieme, delle sfide superate e dei valori che ci uniscono. Mio padre – continua Luca Gengaro – è stato un grande punto di riferimento per chi ama questo sport, per chi crede nel lavoro di squadra, nella passione e nella determinazione. Oggi guardiamo al futuro, senza dimenticare il passato che ci ha forgiati. La sede di via Derna sarà un luogo di incontro, di crescita e di formazione sportiva e umana. Sarà il cuore pulsante di una città che crede nella forza dello sport. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questo traguardo – conclude mister Gengaro – gli atleti e le loro famiglie, i dirigenti, i collaboratori e gli sponsor”.