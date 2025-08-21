Sabato 23 agosto, grande evento musicale al Mario Puzo Film Festival

Dal 19 al 24 agosto 2025 si svolgerà l’undicesima edizione del MAPUFF – Mario Puzo Film Festival / Corto e a Capo, il festival dedicato al cinema diffuso nei territori ai margini, che da anni abita paesi, piazze e comunità, mettendo al centro la provincia e raccontando il mondo attraverso le immagini. Il festival si svolgerà lungo il confine tra Irpinia e Sannio, portando il cinema dove il cinema non esiste, con proiezioni, incontri, eventi musicali e momenti di riflessione e partecipazione.

Tra gli appuntamenti da non perdere, sabato 23 agosto alle ore 22.30 presso la Cavea comunale di Venticano (AV), la straordinaria Live Dub Session di Deadbeat & Tikiman, evento speciale all’interno del festival.

DEADBEAT & TIKIMAN LIVE

Sabato 23 agosto – Ore 22.30

Cavea comunale, Venticano (AV)

Ingresso libero

Una serata imperdibile per gli appassionati di dub, elettronica e sperimentazione sonora.

Sul palco, due figure iconiche della scena internazionale:

Paul St. Hilaire (Tikiman), originario della Dominica e trasferitosi in Germania nei primi anni ’90, è una delle voci più riconoscibili della dub-techno berlinese. Ha collaborato con artisti di culto come Moritz von Oswald e Mark Ernestus (Burial Mix, Rhythm & Sound), The Bug, Modeselektor e molti altri, unendo spiritualità, militanza e ritmo.

Deadbeat (Scott Monteith), produttore canadese di base a Berlino, è noto per il suo approccio unico alla musica elettronica, in cui dub, ambient e techno si fondono in paesaggi sonori densi e carichi di significato politico.

Insieme hanno realizzato due album fondamentali:

• The Infinity Dub Sessions (2014)

• Four Quarters of Love and Modern Lash (2020)

La loro musica è un viaggio immersivo tra Giamaica e Berlino, tra radici e avanguardia, capace di scuotere coscienze e corpi.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sul programma completo del festival:

https://www.cortoeacapo.it

Con il contributo di Regione Campania – Film Commission Regione Campania

Partner: Closer

Media partner: Disclan, Fonoteca

Email:

assdaena@gmail.com