L’iniziativa mette al centro la rete tra vigneti, artigianato e design per valorizzare le aree interne

Il prossimo 30 agosto 2025, alle ore 18:00, presso l’area antistante la Chiesa di Santa Maria delle Grazie a Montefusco (AV), si terrà il convegno “Dal vigneto alla destinazione: l’importanza della rete nei territori del Greco di Tufo”, evento inserito nel cartellone dell’edizione 2025 della Fiera Storica di Sant’Egidio.

L’iniziativa rientra tra le attività del Living Lab, linea di intervento del progetto di valorizzazione socio-economica e territoriale “2V.I.TE”, che coinvolge i comuni irpini di Montefusco, Santa Paolina e Torrioni.

Il convegno sarà dedicato all’importanza del lavoro in rete per la costruzione di una filiera integrata – Greco di Tufo, artigianato e design – per la crescita di territori ancora poco esplorati, ma ricchi di potenzialità. Al centro del dibattito, strategie condivise per rafforzare la struttura, la narrazione e la visibilità di queste aree interne.

Dopo i saluti istituzionali dei sindaci Salvatore Santangelo (Montefusco), Rino Ricciardelli (Santa Paolina) e Annamaria Oliviero (Torrioni), interverranno:

Prof. Gianni Cicia, responsabile scientifico Living Lab VITE/CRISP

Prof.ssa Adelina Picone, responsabile scientifico ADART | DIARC

Dott.ssa Tonia Impegno, CRISP

Eugenio Gervasio, presidente MAVV

Emilia Di Girolamo, direttore MAVV

Sono inoltre previsti gli interventi di:

On. Maurizio Petracca, presidente Commissione Agricoltura Regione Campania

Ciro Costagliola, presidente IRVAT – Istituto per la Valorizzazione e la Tutela dei Prodotti Regionali

Marco Razzano, consigliere Associazione Nazionale Città del Vino

Maria Paola Sorrentino, presidente Movimento Turismo del Vino Campania

Fosca Tortorelli, vice delegata Donne del Vino Campania

La giornata sarà arricchita da appuntamenti dedicati alla scoperta del territorio: alle ore 16.00 è in programma una visita guidata ai siti storici di Montefusco a cura della Pro Loco, mentre durante l’intera giornata sarà possibile vivere l’esperienza immersiva di WinestourVR.

L’appuntamento rappresenta un’occasione di confronto tra istituzioni, operatori e comunità locali, per costruire sinergie e nuove traiettorie di sviluppo sostenibile.