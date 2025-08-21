Cetrulo nuovo responsabile a Caposele

Nomina dal Coordinamento Provinciale di Avellino

Aggiunto da Redazione il 21 agosto 2025.
Tags della Galleria POLITICA, PRIMO PIANO
pexels-kampus-8815849-2Il Coordinamento Provinciale di Avellino ha nominato Responsabile Cittadino di Caposele Pietro Cetrulo.
 
Già assessore al turismo nel Comune dell’Alta Valle del Sele, Pietro Cetrulo, da anni attivo politicamente anche in tutto il territorio irpino, ha accettato l’ incarico conferitogli dal Commissario Provinciale Gianluca Cantalamessa unitamente al Vice Commissario Provinciale Sabino Morano. 
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
Source: www.irpinia24.it