Cetrulo nuovo responsabile a Caposele
Nomina dal Coordinamento Provinciale di Avellino
Il Coordinamento Provinciale di Avellino ha nominato Responsabile Cittadino di Caposele Pietro Cetrulo.
Già assessore al turismo nel Comune dell’Alta Valle del Sele, Pietro Cetrulo, da anni attivo politicamente anche in tutto il territorio irpino, ha accettato l’ incarico conferitogli dal Commissario Provinciale Gianluca Cantalamessa unitamente al Vice Commissario Provinciale Sabino Morano.
Source: www.irpinia24.it