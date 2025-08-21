Caso Piccolo

Rotondi si associa agli appelli di Ciambriello

Aggiunto da Redazione il 21 agosto 2025.
Tags della Galleria ATTUALITA', PRIMO PIANO

pexels-laura-james-6097753-2‘’Mi associo all’appello del garante dei detenuti Ciambriello perché al più presto sia assicurato al giovane detenuto Paolo Piccolo un ricovero in una struttura sanitaria campana, o fuori regione, per la riabilitazione neuromotoria. Lancio un appello alle strutture sanitaria della Campania e ai dirigenti sanitari affinché vi sia un intervento immediato e risolutivo per Paolo. Mi associo ai ringraziamenti del garante dei detenuti ai medici e gli operatori sanitari del Moscati che si sono prodigati fino ad oggi, ma occorre individuare una struttura riabilitativa ad alta intensità in Campania al più presto.”

Così Gianfranco Rotondi in una nota.

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
Source: www.irpinia24.it