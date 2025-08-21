Avellino, Ponte della Ferriera

Completati i lavori di messa in sicurezza

Aggiunto da Redazione il 21 agosto 2025.
avellinoIl Comune di Avellino comunica il completamento del progetto relativo ai “Lavori di Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico del ponte di attraversamento del torrente Finestrelle, denominato “Ponte della Ferriera” finanziato dal PNRR MISURA-M2C4I2.2.

L’intervento, che rientra nel più ampio piano di “Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico del territorio Comunale”, si è sostanziato:

  • nel ripristino strutturale delle murature

  • nel restauro del paramento murario

  • nel rifacimento del parapetto con la realizzazione di una barriera di ritenuta H/2 Bordo Ponte in corten.

    Per quanto sopra esposto, si comunica che il giorno giovedì 28 agosto 2025 alle ore 9:00, alla presenza delle autorità, Il Ponte della Ferriera sarà aperto al traffico veicolare ed al passaggio dei pedoni.

Source: www.irpinia24.it