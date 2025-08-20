L'associazione ambientalista rilancia le sue proposte: prevenzione, cura dei sentieri e collaborazione

L’associazione ambientalista Terzigno Verde, da anni in prima linea nella tutela della pineta di Terzigno e del Parco Nazionale del Vesuvio, è stata duramente colpita dall’ultimo devastante incendio, che ha distrutto il cuore delle sue attività.

In pineta l’associazione aveva promosso numerose iniziative: escursioni guidate per far conoscere la rete sentieristica locale, attività inclusive grazie a un percorso accessibile anche alle persone con disabilità, progetti di avvicinamento alla natura attraverso discipline olistiche, laboratori per i bambini, tutti accolti con grande partecipazione. Parallelamente, i volontari si sono spesso dedicati alla pulizia e alla manutenzione dei sentieri, restituendo fruibilità a percorsi spesso trascurati.

Durante l’incendio, Terzigno Verde si è immediatamente attivata: ha organizzato un coordinamento per il monitoraggio e la segnalazione dei roghi, collaborando con altre associazioni; ha predisposto un “pronto intervento” per aiutare i cani randagi e i senza tetto che vivono nella pineta; e, attraverso il suo presidente Francesco Servino, ha garantito aggiornamenti tempestivi e affidabili, diventando un punto di riferimento per la comunità.

Proprio Servino, a inizio Luglio, aveva richiamato l’attenzione sul rischio concreto di un imminente incendio di vaste proporzioni, sollecitando un rafforzamento delle misure preventive.

«Nelle segnalazioni inoltrate agli organi competenti – ricorda Servino – avevo indicato aree precise dove intervenire, come il Bosco della Cupaccia e il Vallone del Fico, tra le più devastate dalle fiamme, oltre a diversi terreni privati situati all’interno del Parco, che con il tempo si sono trasformati in vere e proprie giungle o in discariche abusive e che, di conseguenza, rappresentano potenziali punti di innesco per nuovi incendi».

«Da tempo - prosegue Servino – porto avanti proposte per la valorizzazione e la manutenzione della rete sentieristica di Terzigno. Si tratta di interventi semplici ma fondamentali: sfalcio della vegetazione, rimozione degli alberi caduti e la posa di una segnaletica adeguata e aggiornata. I sentieri “non ufficiali” rappresentano un attrattore turistico straordinario: è fondamentale individuare modalità operative che permettano di renderli fruibili in base alla loro utilità pubblica, anche quando attraversano terreni di proprietà privata, facendo ricorso agli strumenti normativi già esistenti e senza dover necessariamente procedere con gli espropri, procedure rese lente e complesse dalla burocrazia. La loro fruizione e manutenzione costituirebbe una forma concreta di prevenzione degli incendi».

Secondo l’associazione, è urgente intervenire anche su altri fronti: controlli più incisivi dei terreni incolti e dei depositi abusivi di rifiuti all’interno dell’area Parco; maggiore deterrenza attraverso controlli e sanzioni più efficaci; sensibilizzazione della comunità locale, da coinvolgere come parte integrante del Parco.

«Da tempo segnaliamo delle criticità – aggiunge Servino – ma senza ascolto ogni appello resta lettera morta. Se le nostre proposte fossero state accolte, forse oggi i danni sarebbero stati molto più contenuti».

Nonostante lo sconforto per quanto accaduto, Terzigno Verde ribadisce la propria volontà di contribuire al progetto di rinascita del Vesuvio: cura della flora e della fauna, reintroduzione di specie, salvaguardia degli habitat, manutenzione dei sentieri e valorizzazione delle proposte provenienti dai cittadini e dalle associazioni locali sono le priorità di cui si fa portavoce. Senza trascurare il fenomeno dell’overtourism che interessa il Gran Cono.