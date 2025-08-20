All’alba tre uomini hanno cercato di forzare la saracinesca di una farmacia

Alle sei del mattino di oggi in via Pietro Nenni ad Afragola, una banda di rapinatori ha tentato di mettere a segno un colpo in una farmacia. Giunti a bordo di un’auto, con passamontagna e abiti scuri, hanno parcheggiato proprio di fronte l’esercizio commerciale tentando di forzare la saracinesca con una barra di ferro. Il tutto mentre uno dei tre faceva da palo. Il suono dell’allarme e le grida di alcuni residenti hanno messo in fuga i criminali che non sono riusciti a entrare nei locali. Le immagini, riprese dalle telecamere di sorveglianza, sono state inviate al deputato Francesco Emilio Borrelli e al referente territoriale di Europa Verde Salvatore Iavarone.

“Stavolta il colpo è andato male perché, oltre all’allarme, i cittadini non hanno voltato lo sguardo dall’altra parte ma hanno iniziato a gridare dai balconi. Sorprende la violenza dell’azione e la tracotanza di chi, alle sei del mattino quando la comunità si sveglia per andare al lavoro, questo gruppo di criminali pensa di sventrare una saracinesca come se nulla fosse. Ci auguriamo che, grazie alle immagini e alle segnalazioni, si riesca a risalire all’identità dei rapinatori”. Questo il commento di Borrelli e Iavarone.

I titolari Ovviamente “Il danno è ben maggiore di quei pochi spiccioli che avrebbero trovato in cassa – affermano i titolari della farmacia in un messaggio – ogni 2/3 mesi si ripete la stessa storia. E’ una provincia allo sbando senza controlli in balìa di queste bande”.