Montefalcione (Av) si prepara ad accogliere un appuntamento culturale di grande rilievo. Giovedì 21 agosto 2025, alle ore 20:00, presso l’Associazione Panta Rei – Centro Culturale Artistico APS di Via Cardinale dell’Olio, sarà inaugurata la mostra “Il Pensatoio”, nuova opera dell’artista Antonella Gensale, in arte Marì.

Un’installazione concettuale intensa e coinvolgente, che esplora il peso invisibile delle emozioni umane e la necessità di liberarsene. La mostra resterà aperta fino al primo settembre 2025 (la mattina su prenotazione e il pomeriggio dalle ore 18:00).