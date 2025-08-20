Montefalcione (AV) – “Il Pensatoio”
Un’installazione coinvolgente che esplora il peso delle emozioni e la necessità di liberarsene
Montefalcione (Av) si prepara ad accogliere un appuntamento culturale di grande rilievo. Giovedì 21 agosto 2025, alle ore 20:00, presso l’Associazione Panta Rei – Centro Culturale Artistico APS di Via Cardinale dell’Olio, sarà inaugurata la mostra “Il Pensatoio”, nuova opera dell’artista Antonella Gensale, in arte Marì.
Un’installazione concettuale intensa e coinvolgente, che esplora il peso invisibile delle emozioni umane e la necessità di liberarsene. La mostra resterà aperta fino al primo settembre 2025 (la mattina su prenotazione e il pomeriggio dalle ore 18:00).
Il percorso espositivo si articola in tre tappe simboliche – L’Accumulazione, Il Giudizio e L’Intasamento – offrendo al visitatore un’esperienza immersiva e catartica, che va oltre la semplice osservazione.
“Qui si entra. Ma non si esce come prima” è il sottotitolo che accompagnerà il pubblico, invitandolo a lasciarsi attraversare dall’arte e a confrontarsi con la propria interiorità.
All’inaugurazione presenzierà anche una delegazione del Ministero del Turismo guidata dal capo segreteria Andrea Azzolin.
Source: www.irpinia24.it