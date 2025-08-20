Massima attenzione ad Avellino
In Prefettura riunione tecnica e a settembre Comitato con i Procuratori
Massima attenzione sui recenti episodi di cronaca verificatisi ad Avellino e nell’hinterland.
Fin dalle prime ore successive agli accadimenti, il Prefetto, Rossana Riflesso, ha seguito l’evolversi delle vicende ed i relativi sviluppi, in costante contatto con le Forze dell’Ordine.
Trattasi di episodi che non si intende sottovalutare e per questo nelle prossime ore saranno esaminati da ogni angolazione in una riunione tecnica di coordinamento in Prefettura finalizzata a rafforzare ulteriormente i dispositivi di controllo sul territorio.
Seguirà a settembre un Comitato cui saranno invitati anche i Procuratori della Repubblica competenti per territorio , per delineare un quadro ancora più approfondito degli eventi per ogni profilo di competenza.