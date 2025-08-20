Esposito segnalerà al Sub Commissario le difficoltà di mobilità per anziani e disabili ad Avellino

Venerdì 22 Agosto alle ore 11:00 il Presidente Campano del M.I.D. Giovanni Esposito sarà ricevuto a Palazzo di Città dal Sub Commissario la Dottoressa Elisabetta De Felice, la quale ha accolto favorevolmente e sensibilmente la richiesta di un incontro proposto dal M.I.D in materia di disabilità.

Al Vaglio della reggente Amministrazione Commissariale tra le tante problematiche e questioni che Esposito sottoporrà al Sub Commissario De Felice ci sarà anche la questione relativa ai marciapiedi e all’asfalto colabrodo di San Tommaso, annose problematiche che non consentono la regolare mobilità quotidiana delle persone con disabilità e anziani residenti.

È bene ricordare e precisare, anche dal nostro canto, che l’annosa vicenda legata alle strade e ai marciapiedi colabrodo di Avellino non riguarda solo il quartiere di San Tommaso ma anche altre principali arterie e marciapiedi soprattutto del centro città, questioni che già con l’amministrazione Nargi erano state sottoposte dal M.I.D. e dal Presidente Campano Esposito all’attenzione della precedente Amministrazione Comunale a margine del primo tavolo tecnico e dei successivi che si stavano tentando di portare avanti prima della fine anticipata della consiliatura per questioni tutt’altro che politiche e che avrebbe portato sicuramente alla redazione dell’intero piano di eliminazione barriere architettoniche come previsto dalla legge e dalla Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con Disabilità.