Il Mario Puzo Film Festival arriva in provincia di Avellino con proiezione e performance dal vivo

Giovedì 21 agosto 2025 a Torre Le Nocelle sarà proiettato, con una performance live audio/video, il documentario SWEET HOME TORRE LE NOCELLE di Antonello Carbone, nel corso della rassegna itinerante Corto e a Capo – Mario Puzo Film Festival, giunta all’undicesima edizione, che si terrà dal 19 al 24 agosto 2025 a cavallo tra il Sannio e l’Irpinia (https://www.cortoeacapo.it/).

Il progetto “Sweet Home …” è ideato e realizzato da Antonello Carbone e, in particolare, la ricerca audiovisiva su Torre Le Nocelle sarà sonorizzata dal vivo da Michele Andreotti. Hanno partecipato alla realizzazione: Daniele Carbone, come seconda camera e assistente al montaggio; Manuel Carbone come fonico di presa diretta; Antonio Garofano, Marco Manganello e Armando Marco Tedesca, abitanti e attivisti torresi, hanno indirizzato e accompagnato l’autore verso le persone da intervistare e i luoghi da raccontare.

“Sweet Home Torre Le Nocelle” è stato fortemente voluto da Umberto Rinaldi, direttore artistico del festival CORTO E A CAPO – MARIO PUZO FILM FESTIVAL dopo il successo dello scorso anno di “Sweet Home Montefusco”.

La ricerca audiovisiva è incentrata sui racconti di vita degli abitanti di Torre Le Nocelle, un racconto della comunità per la comunità, una visione del paese attraverso le storie di vita delle persone che ci abitano, intrecciato con la passione e la devozione per il santo patrono, San Ciriaco.