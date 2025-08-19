Poliziotto ucciso a Melito (NA)
Borrelli esprime solidarietà alla famiglia di Ciro Luongo
“Voglio esprimere piena solidarietà alla famiglia dell’ispettore di Polizia Ciro Luongo, morto tragicamente la scorsa notte a Melito in seguito ad un litigio con il suo presunto assassino, figlio della compagna. Se confermate le prime indiscrezioni sui motivi alla base dello scontro, la fuga di un pappagallo come ultimo di una serie di dissapori tra i due, resta lo sconcerto per la futilità dell’accaduto che avrebbe fatto scattare la furia omicida. Una storia drammatica che devasta più famiglie, dietro la quale continua a esserci un profondo malessere tra le giovani generazioni, sempre più inclini alla violenza. Un fenomeno che deve necessariamente essere contrastato con efficacia a partire dalla ricostruzione della rete sociale tra famiglie, scuola, associazioni, istituzioni e forze dell’ordine”.
Questo il commento del deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli.