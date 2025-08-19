Ischia, donna cade sulla passerella di Citara

Borrelli: "Sia subito sostituita per la sicurezza dei bagnanti"

Aggiunto da Redazione il 19 agosto 2025.
citara 3-2Nel corso del sopralluogo di questa mattina  del deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli sulla spiaggia libera di Citara nel comune di Forio d’Ischia, una donna è caduta rovinosamente inciampando in una buca creatasi tra le assi della passerella per i disabili che conduce al mare. Subito soccorsa dai bagnanti e dal deputato stesso la donna se l’è cavata con tanto spavento e, come sembra dalle immagini, senza infortuni seri. 

“Da tempo segnalo la pericolosità di quella passerella – ha commentato Borrelli nel corso della diretta Facebook – oramai inservibile per i disabili e pericolosissima per chi la percorre. Mi auguro che dopo questo episodio, conclusosi fortunatamente senza danni gravi per la signora, il comune provveda a sostituirla nell’interesse della sicurezza dei bagnanti. Proseguirò il mio impegno per garantire spiagge libere, sicure e al riparo da abusivi di ogni genere perché il mare è un diritto di tutti e le spiagge libere rappresentano l’ultimo baluardo contro il vergognoso ‘caro ombrelloni’ attuato in alcuni lidi privati”. Queste le parole di Borrelli al termine del soccorso della signora.

