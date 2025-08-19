Borrelli: "Sia subito sostituita per la sicurezza dei bagnanti"

Nel corso del sopralluogo di questa mattina del deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli sulla spiaggia libera di Citara nel comune di Forio d’Ischia, una donna è caduta rovinosamente inciampando in una buca creatasi tra le assi della passerella per i disabili che conduce al mare. Subito soccorsa dai bagnanti e dal deputato stesso la donna se l’è cavata con tanto spavento e, come sembra dalle immagini, senza infortuni seri.

“Da tempo segnalo la pericolosità di quella passerella – ha commentato Borrelli nel corso della diretta Facebook – oramai inservibile per i disabili e pericolosissima per chi la percorre. Mi auguro che dopo questo episodio, conclusosi fortunatamente senza danni gravi per la signora, il comune provveda a sostituirla nell’interesse della sicurezza dei bagnanti. Proseguirò il mio impegno per garantire spiagge libere, sicure e al riparo da abusivi di ogni genere perché il mare è un diritto di tutti e le spiagge libere rappresentano l’ultimo baluardo contro il vergognoso ‘caro ombrelloni’ attuato in alcuni lidi privati”. Queste le parole di Borrelli al termine del soccorso della signora.

https://www.facebook.com/francescoemilio.borrelli/videos/1455581612349125