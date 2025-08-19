Controlli dei Carabinieri in provincia di Avellino

Pattuglie nel Mandamento Baianese e Vallo di Lauro contro furti, droga e guida in stato di ebbrezza

Con mirati servizi di controllo, i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino continuano a dedicare attenzione all’attività di perlustrazione, implementando, in linea con le direttive del Prefetto Dr.ssa Rossana Riflesso, il monitoraggio del territorio, con particolare riguardo alle aree più sensibili. L’obiettivo è sia la deterrenza sia l’intervento tempestivo ed efficace quando necessario.

Negli ultimi giorni, decine di pattuglie hanno presidiato il territorio di competenza della Compagnia di Baiano, concentrandosi principalmente sui comuni del Mandamento Baianese e del Vallo di Lauro. I servizi, articolati attraverso posti di blocco e vigilanza dinamica lungo le principali arterie stradali, hanno consentito di sottoporre a verifica numerosi veicoli e i rispettivi occupanti.

I controlli sono stati finalizzati, oltre che alla prevenzione dei furti, anche al contrasto dell’uso di sostanze stupefacenti e della guida in stato di ebbrezza.

Nel corso delle attività, in Sperone (AV), i Carabinieri della Stazione di Avella hanno deferito alla competente Autorità Giudiziaria due persone del luogo, di 21 e 19 anni, per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Nel corso di perquisizione personale e domiciliare, i militari hanno rinvenuto circa 20 palline di cocaina e 25gr. di hashish.

La lotta contro l’abuso di alcool e droga tra giovani e automobilisti rappresenta una delle priorità dell’Arma per garantire la sicurezza e la tutela della salute pubblica.