Ad Avellino, dal 22 al 24 agosto, l’evento che celebra gusto e passione del territorio

“Calici e Sapori irpini”, l’evento che celebra il gusto e la passione di un territorio prende il via venerdì 22 agosto ad Avellino.

Una tregiorni organizzata dalla Confesercenti provinciale con il patrocinio gratuito del Comune e in collaborazione con “O’mast – eventi” e “Tradizione e Passione”.

L’iniziativa andrà in scena nei pressi della villa comunale, con l’allestimento di uno stand enogastronomico, attivo a partire dalle 18, che avrà come protagoniste le eccellenze irpine, insieme alla musica e all’intrattenimento.

E sabato 23 agosto, negozi aperti l’intera serata, con la Notte Bianca, per consentire lo shopping in tutta comodità ai clienti e approfittare degli ultimi sconti della stagione, prima della chiusura delle vendite promozionali, in un clima festoso, animato da numerosi artisti di strada, che si esibiranno lungo Corso Vittorio Emanuele.

“E’ nostra intenzione – ha affermato Giuseppe Marinelli, presidente provinciale di Confesercenti Avellino – non solo promuovere il commercio locale, ma costruire nuove connessioni con il territorio e con i consumatori, contribuendo ad animare il capoluogo, affinché torni ad essere riferimento per l’intera provincia. Un’idea di comunità nella quale i negozi di vicinato, insieme alle produzioni irpine, alle tradizioni da riscoprire e valorizzare, costituiscano il lievito per un processo di crescita, anche attraverso l’organizzazione di manifestazioni a costo zero per la collettività, sperimentando diverse formule. Un impegno di energie, che ha il sapore della sfida. Incoraggiati dai riscontri positivi e raccogliendo le sollecitazioni dei cittadini, abbiamo previsto un programma ricco di presenze artistiche e di spettacoli, con l’obiettivo di mettere in campo attrazioni e andare incontro ai gusti di giovani, adulti, bambini e intere famiglie, per poter riempire di persone strade e negozi, anche in un’estate che purtroppo si presenta sottotono e nella quale non è stato possibile organizzare il consueto cartellone di Ferragosto. Appuntamento, dunque, da venerdì 22 a domenica 24”.