La Scandone Avellino si è ufficialmente radunata oggi pomeriggio alle ore 17:00 presso la tendostruttura del Campo Coni di Avellino, dando così il via alla nuova stagione sportiva 2025/2026.

Agli ordini di coach Titto Carone e dei suoi assistenti, Dell’Imperio e Iannicelli, la squadra ha affrontato il primo giorno di lavoro, caratterizzato da una serie di test fisici utili a valutare la condizione atletica dei giocatori dopo la pausa estiva.

Ad accogliere i biancoverdi c’è stato un caloroso gruppo di tifosi che, con entusiasmo, ha voluto far sentire fin da subito la propria vicinanza alla squadra. Un segnale importante di affetto e sostegno, che conferma ancora una volta il legame indissolubile tra la città e la Scandone.

Il programma proseguirà nei prossimi giorni con le prime sedute tecnico-tattiche, in vista della preparazione al campionato di serie B Interregionale.

Sulla stagione appena iniziata queste le parole di coach Carone: “Ci sono ottime sensazioni e ho visto, sin dal loro arrivo, i ragazzi super motivati nell’affrontare questa nuova avventura. Sarà importante partire col piede giusto già in questi primi giorni di lavoro e trovare la giusta chimica di squadra, con la consapevolezza di essere un gruppo nuovo che, con il lavoro quotidiano, sono sicuro che dimostrerà tutte le sue grandi qualità”

Il presidente Trasente inaugura l’anno nuovo accogliendo i neo arrivati: “Iniziamo questa nuova annata con tanti volti nuovi, molti dei quali sono la prima esperienza in questa categoria avendo calcato campionati di livello superiore. Rivolgo a loro un grande benvenuto a nome di tutta la società. Con l’entusiasmo che ci ha trasportato in finale lo scorso anno e con il grande calore del pubblico, ci aspettiamo di essere competitivi al massimo nella prossima stagione.”

Sulla presenza dei tifosi ad accogliere la squadra, il presidente avellinese e il neo allenatore Carone così si sono espressi: “È un orgoglio vedere tutti questi tifosi; non ci aspettavamo questa grande presenza. I ragazzi meritano questo grande sostegno e siamo sicuri che tutti insieme possiamo raggiungere grandi traguardi”.