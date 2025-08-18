Teatro, cortei e il premio per l’eroe risorgimentale

A Sapri tornano le celebrazioni di Carlo Pisacane. E tornano con la stessa puntualità di sempre. Ogni anno il Comune e il Centro Studi e Documentazione intitolato all’eroe risorgimentale, rinnovano l’impegno: non lasciare che la memoria dello sbarco del 1857 si consumi in un ricordo sbiadito.

Tre giornate, dal 22 al 24 agosto 2025, tra storia, teatro, musica e cerimonie istituzionali con l’evento “Tracce di rivoluzioni nelle terre del Bussento – Oltre Pisacane” finanziato dall’Unione Europea tramite il Fondo Sociale Europeo (FSE) nell’ambito del POR Campania FSE 2014-2020.

Si comincia il 22 agosto alle 19.00 con “Pisacane: Storia in cammino”, un trekking urbano guidato da Ambra Scarpitta che porta i partecipanti nei luoghi della città legati all’epopea risorgimentale. Alle 22.00, la Villa Comunale diventa il centro della rievocazione con “Notte prima dello sbarco”: scene di vita, letture e romanze a evocare l’attesa e la tensione di quelle ore. Durante la serata sarà presentato il libro “Pisacane da Sapri a Sanza” di Cesare Pifano, con i saluti del sindaco Antonio Gentile e il dialogo con il dirigente scolastico Corrado Limongi.

Il pomeriggio di sabato 23 agosto è dedicato al corteo storico (ore 19.00). Le vie della città saranno attraversate da gruppi in costume: la “Città della Spigolatrice”, la “Società di Danza Salerno – Contrapasso”, gli sbandieratori Cavensi, i tamburi di Monte Cerviero, il Concerto Bandistico della Città di San Giovanni a Piro, il corteo storico dell’Ente Montecastello e il gruppo equestre San Fantino Ranch.

Alle 22.00, lo scenario si sposta sulla spiaggia di San Francesco, per lo spettacolo teatrale “L’ultimo dubbio di Pisacane”, scritto e diretto da Paolo Capozzo. In scena, Maurizio Picariello nel ruolo di Carlo Pisacane, Elena Spiniello come la Spigolatrice, Antonio Lippiello, Chiara Picariello, Antonio Colucci, Alfonso Grassi, Salvatore Iermano, lo stesso Capozzo nei panni del Maggiore De Liguoro. Partecipazione straordinaria di Carlo Maria Todini, che interpreterà il Marinaio e canterà le romanze dedicate al “Capitano”.

Uno spettacolo corale, con scenografie curate da Giovanni Vitetta, Salvatore Cosentino e Vincenzo Cernicchiaro, costumi dell’associazione Arteteca e l’organizzazione generale di Matteo Martino.

L’ultimo atto è istituzionale e solenne. Domenica 24 agosto, alle 21.30, nel Viale della Spigolatrice, si terrà la cerimonia di consegna del Premio Internazionale Carlo Pisacane. A riceverlo, personalità provenienti dal mondo accademico, economico e giornalistico: Virgilio D’Antonio, rettore eletto dell’Università di Salerno; Mario Leone, direttore dell’Istituto Altiero Spinelli; Gianluca Timpone, economista e docente universitario; Flavia Fratello, giornalista e conduttrice televisiva di La7 e Francesco Castiello, premio alla memoria. La serata, presentata da Maria Rosaria Sica, sarà accompagnata dagli interventi musicali del duo Claudio e Diana.

«Ogni anno rinnoviamo questa rievocazione - spiega l’assessore al Turismo Amalia Morabito – perché Carlo Pisacane non appartiene soltanto al passato: è una figura che continua a parlare al presente. Sapri sente il dovere di custodire e tramandare la sua eredità, trasformando la memoria in occasione di cultura, di crescita e di partecipazione collettiva».