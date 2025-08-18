Tra i volontari anche una delegazione proveniente dalla Slovacchia

Nuova iniziativa di Plasticfree sull’isola d’Ischia. Domenica i volontari armati di palette e rastrelli hanno proceduto alla pulizia della spiaggia di Cava dell’isola a Forio.

Tanti i partecipanti tra i quali un gruppo di volontari proveniente dalla Slovacchia e il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli: “Grazie all’impegno di questi ragazzi sono state raccolte decine di sacchi pieni di rifiuti abbandonati in spiaggia, prova evidente che c’è ancora molto lavoro da fare per smuovere le coscienze di tanti bagnanti che non comprendono i danni che arrecano all’ambiente utilizzando le spiagge come cestini della spazzatura. In particolare abbiamo raccolto una quantità enorme di mozziconi di sigarette che costituiscono un problema ambientale importante a causa del loro lungo tempo di degradazione e del rilascio di sostanze inquinanti. Anche su questo proseguiremo la nostra campagna, ormai decennale, sulla distribuzione dei portacicche. Per difendere le spiagge serve l’impegno di tutti. Ringrazio ancora una volta i volontari di Plasticfree che instancabilmente offrono un bell’esempio di cosa significhi amore per il mare e per la propria terra”.

Queste le parole di Borrelli al termine dell’iniziativa.

