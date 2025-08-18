Integrazione e Autonomia

Via libera al progetto "Pianeta SNAI" del Comune di Sant'Angelo dei Lombardi (AV)

Aggiunto da Redazione il 18 agosto 2025.
Tags della Galleria DAI COMUNI, PRIMO PIANO

santangIl Comune di Sant’Angelo dei Lombardi è risultato terzo in graduatoria nell’Avviso pubblico “P.I.A. – Programmi di Integrazione e Autonomia per i Cittadini dei Paesi Terzi”. Il progetto presentato e approvato dalla Giunta regionale si chiama “PIANETA SNAI – Programma di Integrazione e Autonomia nelle Terre dell’Alta Irpinia” in rete con la Strategia per le Aree Interne. Nasce dalla volontà del Comune di Sant’Angelo dei Lombardi, in accordo con i Comuni dell’Area Interna “Città dell’Alta Irpinia”, di realizzare un intervento integrato volto a favorire l’autonomia abitativa, socio-economica e lavorativa di cittadini di paesi terzi regolarmente presenti sul territorio e inseriti nei progetti SAI attivi nei Comuni dell’area. Il partenariato è guidato da Irpinia 2000 Onlus, con Intra Cooperativa Sociale Onlus e Cooperativa di Comunità Stazione Goleto. È inoltre sostenuto da una rete di partner associati, tra cui istituzioni scolastiche, centri per l’impiego, enti religiosi, sindacati, imprese agricole, università, organizzazioni culturali e associazioni locali.

Il progetto si propone di offrire soluzioni abitative temporanee, dignitose e regolamentate per cittadini di paesi terzi; rafforzare la connessione tra accoglienza, sistema produttivo e servizi territoriali; creare uno spazio multifunzionale che diventi punto di riferimento per l’inclusione e l’orientamento sul territorio.

Tra gli impatti attesi, una maggiore stabilità abitativa per cittadini stranieri con percorsi SAI conclusi; l’aumento delle competenze trasversali e occupabilità dei beneficiari; il rafforzamento delle reti territoriali di inclusione; la valorizzazione del patrimonio pubblico come bene comune e presidio sociale; il Contributo concreto alla resilienza demografica dell’Alta Irpinia.

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
Source: www.irpinia24.it