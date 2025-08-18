Affidati ai Carabinieri, ora in salvo grazie all’intervento congiunto di Oipa, Asl veterinaria e Polizia Locale

Questo pomeriggio a Varcaturo un passante ha trovato per strada cinque cuccioli di cane a pochi metri di distanza dal luogo dove è stato trovato la settimana scorsa il cane morto di stenti perché legato e abbandonato con una catena sotto al sole. Stavolta la storia è a lieto fine perché l’uomo ha deciso di consegnare i cuccioli alla locale stazione dei Carabinieri. E’ scattata così la staffetta che ha coinvolto il Nucleo Guardie zoofile Oipa Napoli che, a loro volta, hanno allertato la polizia Locale e l’Asl Veterinaria ai quali i piccoli sono stati affidati sani e salvi. L’accaduto è stato segnalato al deputato Francesco Emilio Borrelli che nei giorni scorsi aveva sollevato il tema degli abbandoni estivi e dei maltrattamenti ai danni degli animali.

“Stavolta siamo arrivati in tempo dopo i due drammatici episodi dei giorni scorsi che, proprio a pochi passi dal luogo del ritrovamento, hanno visto due cani vittime della brutalità dell’uomo. Il primo morto di stenti perché abbandonato dalla padrona per giorni legato con una catena ad una cyclette; il secondo trovato in fin di vita con una catena che gli aveva perforato il collo. Stavolta ha vinto l’umanità e la civiltà del passante che li ha trovati e il funzionamento della rete istituzionale che ha funzionato alla grande”. Questo il commento di Borrelli.

“Dopo i terribili episodi dei giorni scorsi – ha dichiarato Nando Cirella Coordinatore provinciale di Napoli delle guardie zoofile Oipa – un segnale importante a tutela degli animali con una bella prova della filiera istituzionale. Quando c’è la collaborazione e la sensibilità dei cittadini riusciamo a salvare vite preziose dei nostri amici a quattro zampe, come in questo caso grazie alla collaborazione dei Carabinieri, dell’Asl Veterinaria Napoli 2 Nord e della Polizia Locale”.