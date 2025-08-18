Sabato 23 agosto Palazzo Vescovile

Il salotto culturale di Avellino Letteraria, giunta alla quinta edizione, cambia location. Sabato 23 agosto alle 18, presso la sala conferenza, del Palazzo Vescovile di Avellino, ospite l’autore Gennaro Iannarone, con il libro: “Io giudice cristiano ed eretico”, Guida editori. Il volume, evidenzia una considerazione in merito al proprio percorso da magistrato, una relazione tra legge e coscienza cristiana.

Iannarone, magistrato è entrato a far parte dell’Ordine giudiziario nel 1965, iniziando la carriera come Pretore penale a Napoli, proseguendola in Avellino come Pubblico Ministero per oltre nove anni, e presso il Tribunale della stessa città prima come Giudice istruttore civile per quindici anni, e infine come Presidente della Sezione penale.

Dopo il saluto del vescovo Arturo Aiello e l’introduzione del direttore artistico, Annamaria Picillo, interverranno: Don Gerardo Capaldo, Pax Christi ed il filosofo, Fausto Baldassarre. Partecipa con l’autore, il giornalista Fiore Carullo. Serata in musica con la pianista, Patrizia Tozza. Esposizione fotografia curata dall’artista, Madina De Rienzo. Coordina la serata, la giornalista Daniela Apuzza.

E’ prevista la partecipazione di una rappresentanza forense.