Il borgo si anima tra sapori e allegria il 18 e 19 agosto

La Pro Loco Aquae Electae Quaglietta APS invita cittadini, turisti e soprattutto amanti del buon cibo, a partecipare alla nuova edizione di Zenzigusto 2025 la rinomata Sagra dello Zenzifero che si terrà nelle serate del 18 e 19 agosto 2025 a Quaglietta, piccolo borgo medievale della Valle del Sele, al confine tra le province di Avellino e Salerno.

L’evento, insignito del Marchio “Sagra di Qualità” dal 2020 dall’UNPLI Nazionale, celebra lo zenzifero, particolare varietà di menta, che cresce esclusivamente in questo territorio, esaltandone il profumo e le proprietà in una serie di piatti tipici.

Protagonista assoluto sarà il Raviolo allo Zenzifero, riconosciuto Prodotto Agroalimentare Tradizionale (P.A.T.) della Regione Campania, preparato con ricotta, uova, formaggio, e l’inconfondibile aroma di questa erba aromatica locale che presenta sentori di basilico e limone.

La qualità delle materie prime e la sicurezza alimentare sono garantite al 100% grazie alla supervisione del presidente della Pro Loco, dott. Rocco Avena, medico veterinario che segue tutta la filiera dei prodotti.

Oltre alle degustazioni, i visitatori potranno scoprire il borgo medievale con la chiesa seicentesca di Santa Maria ad Ripas e del suo castello normanno, protagonisti insieme alle tipicità locali in un’atmosfera singolare che unisce storia, gusto e tradizione.

Le serate prevedono l’intrattenimento musicale del gruppo Paranza Madonna di Bagni (il 18 agosto) e degli Strazzaliscio (il 19).