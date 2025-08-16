Turista napoletano filma i malfattori e denuncia

In pieno centro a Firenze un gruppo di truffatori di origine straniera sottraeva soldi ai turisti con la vecchia scuola del gioco della pallina, alternativo alla più famosa truffa del gioco delle tre carte. Le modalità sono sempre le stesse, quello che nasconde la pallina e invita a scommettere, i compari che fingono di giocare e il palo che avvisa se arrivano le forze dell’ordine. Il gruppo di malfattori è stato individuato dal dott. Vincenzo Russo, napoletano in vacanza anch’egli nel capoluogo fiorentino, che li ha filmati e fotografati inviando le immagini al deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli, dopo aver allertato le forze dell’ordine.

“Da Firenze arriva un bell’esempio di senso civico e di cultura della legalità messa in pratica da un nostro concittadino che si è trovato ad essere testimone involontario di una delle truffe più antiche del mondo che causa danni enormi all’immagine delle città turistiche italiane. Bisogna fermare al più presto questi criminali per tutelare turisti e cittadini ingenui che ignorano di essere ‘messi in mezzo’ da un gruppo di truffatori senza scrupoli che gli svuotano il portafogli in pochi minuti. Mi auguro che da queste immagini si possa risalire immediatamente agli autori della truffa e che gli stessi siano messi nelle condizioni di non imbrogliare più nessuno”. Questo il commento di Borrelli che ha inviato le immagini alle forze dell’ordine.

“Ero in giro questa mattina per Firenze dove sto trascorrendo parte delle mie vacanze – ha dichiarato il dott. Vincenzo Russo – quando mi sono accorto della presenza di questi cinque criminali, un manipolatore e quattro complici di cui uno faceva da palo con il cellulare in mano, tutti di accento straniero. Li ho ripresi nel corso della loro attività illecita. Ho fermato una pattuglia dei Carabinieri che mi ha detto di rivolgermi alla Polizia Locale ed è iniziato, purtroppo, un rimpallo di competenze. Io ho fatto il mio dovere, ma se un cittadino denuncia non è accettabile che non ci sia stata subito una risposta delle forze dell’ordine”.

https://www.facebook.com/francescoemilio.borrelli/videos/1839514246914081