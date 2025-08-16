Scandone Avellino, al via la preseason
Sei amichevoli in vista del campionato di Serie B Interregionale
La Scandone Avellino è pronta a tornare sul parquet per preparare al meglio la nuova stagione sportiva, che la vedrà protagonista nel campionato di Serie B Interregionale.
La società biancoverde del presidente Trasente annuncia ufficialmente il programma delle amichevoli di preseason, un ciclo di partite utili per affinare l’intesa del gruppo e testare i meccanismi di gioco in vista dell’esordio ufficiale.
Il calendario delle gare prevede sfide contro avversarie di prestigio:
• 30 agosto 2025 a Benevento vs Cestistica Benevento
• 3 settembre 2025 a Casoria vs Pallacanestro Sant’Antimo
• 10 settembre 2025 al Del Mauro vs Juve Caserta
• 13 settembre 2025 a Latina – vs Latina Basket
• 17 settembre 2025 ad Agropoli vs Basket Agropoli
• 20 settembre 2025 al Del Mauro vs Cestistica Benevento
Tutte le partite rappresenteranno un’occasione importante per i tifosi biancoverdi di vedere all’opera la nuova squadra, sostenere i propri beniamini e vivere insieme l’avvicinamento alla stagione ufficiale.
Il coach e lo staff tecnico lavoreranno intensamente per amalgamare il gruppo e arrivare pronti all’inizio del campionato, con l’obiettivo di recitare un ruolo da protagonisti.