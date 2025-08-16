Parvavirus, allarme a Monteruscello (NA)

Decine di gatti morti, i volontari: “È una strage”

A Monteruscello il Parvavirus sta facendo strage nelle colonie feline. Solo negli ultimi giorni sono state raccolte decine di carcasse dai volontari sempre più preoccupati per il dilagare della malattia. La situazione è stata portata all’attenzione del deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli: “Ho chiesto che intervenga subito l’Asl Veterinaria, già messa a conoscenza della situazione dai volontari, con una operazione di bonifica igienico sanitaria che consenta di ridurre la diffusione del virus. Sostengo la richiesta dei titolari delle colonie feline regolarmente censite di poter usufruire di un presidio dedicato per riuscire a sconfiggere questa terribile malattia”.

“E’ il virus che fa maggiormente paura a chi ama i gatti – dichiara Angela Testa volontaria animalista – estremamente contagioso e persistente. Trascorriamo le giornate a raccogliere povere spoglie, solo ieri quattro, da congelare per fare le verifiche di prassi. Possiamo supporre che siano morti per questa malattia perché quando erano vivi, gli era stato diagnosticato il parvavirus. Al momento a Monteruscello c’è una colonia in ogni palazzo, situazione causata dal profondo disinteresse su questo tema del randagismo felino. Non abbiamo mai avuto alcun riscontro dell’interesse delle istituzioni e andiamo avanti solo con le nostre forze e due sterilizzazioni ogni 5 mesi dall’asl veterinaria. E’ una lotta impari”.