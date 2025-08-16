Il 22 agosto incontro pubblico sul centro storico e il Piano di Vulnerabilità

Il giorno 22 agosto alle ore 18.00 presso la sala consiliare del Municipio di Pannarano l’ing. Domenico Pagnozzi esporrà uno studio relativo a: ” Scenari e monitoraggio sismico con riflessioni e considerazioni sullo stato sismo-strutturale del territorio comunale (centro storico)”.

Lo studio, complesso, ma estremamente importante si propone di valutare e stimare la vulnerabilità dei centri storici (dei nostri paesi del Sannio e dell’Irpinia) nell’ottica sia di delineare possibili scenari di danno sia di definire strategie e priorità di intervento sugli edifici al fine di elaborare il PVS ( Piano di Vulnerabilità Sismica) ad integrazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC).

Il tutto finalizzato a salvaguardare, quanto più possibile, l’incolumità dei cittadini. Parteciperanno all’incontro qualificati professionisti del settore: dott. Giovanni Iacomino Caputo, dott. Geologo Mauro Pagnozzi, dott.ssa Anna Lombardi, dott.ing. Ivan Meoli.

La Cittadinanza tutta è invitata a partecipare a quest’importante momento di dialogo e illustrazione sulla vulnerabilità del nostro territorio.