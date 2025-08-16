Carabinieri identificano il 43enne e recuperano la refurtiva

I Carabinieri della Stazione di Lioni, al termine di un’attività d’indagine, hanno deferito in stato di libertà un 43enne del posto ritenuto responsabile di “furto aggravato”.

L’uomo, approfittando del favore della notte, dopo aver infranto con un pugno il finestrino di un’auto, parcheggiata in una pubblica piazza del centro cittadino di Lioni, avrebbe sottratto al suo interno, un borsello contenente diversi documenti personali e di circolazione nonché un paio di cuffie bluetooth.

I Carabinieri, intervenuti immediatamente, attraverso l’analisi delle immagini catturate dal sistema di videosorveglianza comunali e grazie alla conoscenza del territorio, hanno individuato il malfattore, noto ai militari per la commissione di altri reati. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di recuperare la refurtiva e di riconsegnarla al legittimo proprietario.

Fondamentale, nello svolgimento delle indagini, la sinergia con la locale Polizia Municipale.

L’attività di contrasto che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino svolge sul fronte della prevenzione e su quello della repressione dei reati predatori è quotidiana ed incrementata in questi giorni di festività a tutela di cittadini e turisti