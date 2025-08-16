Finti viaggi a Sharm

Borrelli: "Va fermato e risarcite le vittime"

Si sono rivolte al deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli le vittime del presunto truffatore seriale di Ferragosto Samer Khalifa, sedicente broker di viaggi vacanza, che ha lasciato a terra, dopo aver incassato i soldi, tanti viaggiatori. La prima a rivolgersi al deputato dopo aver denunciato tutto al Centro operativo per la sicurezza cibernetica della Polizia è stata la signora Annalisa: “Dovevo essere in vacanza da fine luglio insieme a mio marito e invece sono rimasta qui. Mi ero rivolta a Samer Khalifa su suggerimento di un amico sapendo che aveva ben tre agenzie a Napoli, una al corso Vittorio Emanuele Insta Viaggi, un’altra alla Riviera di Chiaia e una all’interno del complesso Azzurro a Fuorigrotta. Oggi risultano tutte e tre chiuse. A ridosso della partenza mi ha contattato dicendo che era stato spostato il volo mi sono insospettita e cercando su internet ho trovato tante altre vittime di questo signore”.

Tra le vittime anche la signora Carmela: “Sono stata truffata da Khalifa per 22mila euro di voli prenotati per i miei clienti sempre con la stessa modalità. Dopo il pagamento ho scoperto che questi voli non erano mai stati prenotati”. “Questo individuo va fermato – dichiara un terzo testimone, vittima di Khalifa – perché approfitta spesso di famiglie che fanno sacrifici tutto l’anno per una vacanza e poi restano truffati senza alcuna pietà. Tra le vittime ci sono anche famiglie con disabili che volevano regalare ai loro figli un po’ di relax e invece sono rimaste senza soldi e senza vacanza. Mi risulta che ora sia al Cairo mentre la sua ex moglie e la figlia sia rimaste qui a Napoli”.

“Truffe indegne che gridano vendetta -ha commentato Borrelli nel corso di una diretta FB con una delle vittime – un broker che vende pacchetti che diventano pacchi. Famiglie a cui rovina la vita. Faccio appello a tutti coloro che hanno subìto esperienze simili a farcelo presente, temo che siano tante le vittime di questo criminale. Non daremo tregua a questo farabutto, che ha approfittato della debolezza di famiglie che volevano farsi una vacanza, fino a quando non sarà fermato e costretto a restituire tutti i soldi rubati con un vile inganno”.

