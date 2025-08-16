Riconoscimento anche in memoria di Francescopio Pannella a Paupisi (BN)

Ormai ci siamo! Il conto alla rovescia sta quasi terminando per l’apertura del Festival dei Sapori e degli Artisti di Strada – 52° Sagra del Cecatiello in programma a Paupisi da giovedì 28 a domenica 31 agosto. Quattro giornate di enogastronomia, cultura, divertimento ed ospitalità organizzate dalla Pro Loco di Paupisi in collaborazione con il Comune di Paupisi e con il patrocinio di tanti partner istituzionali. Un evento co-finanziato dal “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021-2027 – Fondo di rotazione ex legge 183/1987 – Accordo per la Coesione della Regione Campania. Progetto Finanziato con la delibera Cipess n. 70/2024. Progetto: Festival dei Sapori e degli Artisti di Strada. Piano Strategico Cultura e Turismo 2025. Programma di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico per la promozione turistica della Campania. Periodo “Giugno 2025 – Dicembre 2025”. I riflettori si accenderanno, ancora una volta, sulla giornata dell’inaugurazione dell’evento, giovedì 28 agosto alle ore 19:00 con il conferimento del premio ‘Cecatiello d’oro’, istituito nel 2023 quando fu tagliato il traguardo dei 50 anni della sagra.

Anche quest’anno quindi verrà conferito questo premio con l’intento di riconoscere ad alcuni paupisani il loro impegno per essersi distinti in diversi ambiti. I premiati della terza edizione saranno tre: FCM (Fusco Costruzioni Metalliche) di Fusco Antonio, l’Istituto Comprensivo Ponte-Paupisi-Torrecuso e poi il premio sarà conferito anche in memoria di Francescopio Pannella, giovane di Paupisi che il 14 febbraio 2025 è deceduto in un incidente stradale. Francescopio era un pilastro della Pro Loco di Paupisi, componente del direttivo, sempre partecipe alla vita della comunità, nonché il ‘motore’ dell’allestimento degli stand della sagra e della sagra stessa. Un ragazzo straordinario, pieno di sogni e di speranze. Un amico speciale per tutti coloro che hanno avuto l’onore di conoscerlo. La Pro Loco di Paupisi con questo riconoscimento in sua memoria, come è giusto e doveroso che sia, è vicina a tutta la famiglia, in particolare al papà Beniamino, alla mamma Orsola e alla sorella Annachiara.

Il premio è un piatto in ceramica realizzato dall’artista Angelo Rubbo. Al termine della cerimonia di premiazione che si terrà nella sala consiliare seguirà l’inaugurazione del Festival alla presenza delle autorità civili, militari e religiose con il taglio del nastro, fuochi d’artificio e la partecipazione della street band Boomerank Orkestra che annuncerà l’apertura degli stand gastronomici.