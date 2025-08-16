Caos sulla Gestour da Ischia
Nave affollata e senza aria, Borrelli: “Serve un’indagine”
Le immagini di un traghetto della compagnia Gestour in partenza alle 19.30 dal porto di Ischia, direzione Pozzuoli, stracarico di passeggeri costretti a rimanere sul ponte sono state inviate da alcuni viaggiatori al deputato di Alleanza Verdi Sinistra francesco Emilio Borrelli. Secondo la segnalazione ricevuta a bordo c’erano molte più persone rispetto alla capienza massima del traghetto, costrette a restare in piedi all’esterno anche per il mancato funzionamento dell’impianto di aria condizionata.
“Ho chiesto all’Autorità Portuale di effettuare verifiche immediate su quanto denunciato dai passeggeri costretti a viaggiare in modo indecoroso oltre che pericoloso, se confermato il numero eccessivo rispetto alla capienza. Da anni stiamo conducendo una battaglia per dire basta alle ‘carrette del mare’ nel Golfo di Napoli che costituiscono non solo un serio problema in termini di sicurezza per i passeggeri ma anche un’immagine devastante per i servizi turistici della nostra regione. Non è più accettabile che alcune compagnie continuino a operare nonostante i disservizi gravi arrecati a chi vuole raggiungere le isole”. Questo il duro commento di Borrelli alle immagini ricevute.
