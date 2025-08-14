Attesa per lo spettacolo pirotecnico del 17 agosto

Un paese in festa, che attende con ansia i festeggiamenti in onore del Santo Patrono: San Rocco. A Penta di Fisciano, i giorni che precedono il Ferragosto sono caratterizzati da gioia, partecipazione, condivisione, speranza, fede e devozione, con il culmine che ricade il 16 agosto, giorno della ricorrenza di San Rocco e quello successivo, il 17 quando migliaia di persone affolleranno le strade del paese rivolgendo lo sguardo verso l’alto per ammirare il suggestivo spettacolo pirotecnico, che chiude i festeggiamenti in onore del Santo Patrono.

Anche quest’anno, per il terzo anno consecutivo, la magia dei fuochi verrà affidata alla ditta “La Rosa International Fire Works” di Bagheria (PA) che la notte di domenica 17 agosto, a partire dalle 23.30, prometterà di offrire un indimenticabile spettacolo fatto di luci, colori ed effetti speciali che terranno col naso in su tutti gli appassionati e visitatori provenienti da ogni dove per recarsi in uno dei più affascinanti borghi della Valle dell’Irno.

Una tradizione, che si tramanda da generazioni e che ogni anno si rinnova con l’obiettivo di celebrare le radici, la storia e la cultura di questa comunità, tutta unita sotto lo sguardo protettivo di San Rocco. Nel giorno in cui si celebra la ricorrenza del Santo, Penta si anima di spiritualità con la festa religiosa che culmina con la cerimonia della benedizione dell’acqua all’alba, momento di profonda suggestione e di fede condivisa. La sera, invece, spazio alla tradizionale processione in onore di San Rocco per le strade del paese: un momento di grande partecipazione che richiama tanti fedeli e visitatori, rafforzando il senso di comunità e di appartenenza.

Poi, la grande attesa, domenica 17 agosto per lo spettacolo pirotecnico, con la garanzia di uno show di altissima qualità e di grande impatto visivo, reso possibile grazie al contributo e alla generosità di tutti i pentani, che con il loro entusiasmo e il loro sostegno dimostrano quanto siano orgogliosi di portare avanti questa tradizione, affinché possa continuare a brillare nel cuore di tutti.

Il Comitato Fuochi “San Rocco” ringrazia sentitamente tutti coloro che rendono possibile questa splendida festa, simbolo di fede, tradizione e identità per l’intera comunità di Penta.