Impianti aperti a Ferragosto per servire 60 Comuni tra costiere e aree interne

Grazie a un importante lavoro di squadra, EcoAmbiente Salerno Spa, società che in regime di house providing dell’Ente D’Ambito della provincia di Salerno, si occupa della gestione pubblica degli impianti e del trattamento dei rifiuti urbani, riuscirà a garantire, per il giorno 15 agosto, l’apertura delle strutture di Sardone e di Battipaglia.

In questo modo sono state accolte le richieste provenienti da oltre quindici Comuni interessati da un massiccio afflusso turistico e dallo svolgimento delle festività patronali. Saranno servite le costiere amalfitana e cilentana oltre che Eboli e Pontecagnano, per un totale di circa sessanta comuni con un ingresso previsto di circa trecento tonnellate di rifiuti organici.

Per quanto riguarda la frazione secca dei rifiuti urbani, il Tmb di Battipaglia accoglierà 500 tonnellate dal capoluogo ed altri Comuni, 90 tonnellate dal Cilento e 70 dalla costa d’Amalfi. L’impianto di Casavl Velino osserverà invece l’apertura straordinaria il giorno 16 agosto. Ricordiamo che attualmente presso gli impianti gestiti dalla società, vengono conferiti oltre alla frazione secca dei rifiuti urbani, anche quella dell’organico e degli imballaggi in vetro e, recentemente, grazie alla messa in esercizio dell’impianto di Casal Velino, anche le frazioni dei rifiuti di plastica, acciao, alluminio, carta e cartone, provenienti dalla raccolta differenziata.

“È proprio nei momenti caratterizzati da situazioni particolari – spiega il presidente della società Nicola Ciancio - che in una realtà aziendale quale EcoAmbiente Salerno Spa, chiamata a svolgere un servizio pubblico così delicato, emerge l’importanza del lavoro di squadra e la capacità di ascolto nei confronti dei Comuni, ed è pertanto doveroso riconoscere il lavoro di tutti coloro che operando con senso del dovere, competenza e determinazione, hanno contribuito a rendere più vivibili i territori e a migliorare la qualità della vita di chi li abita”.

“Sono particolarmente soddisfatto di questo risultato – dice il presidente EdA Salerno Giovanni Coscia – Ancora una volta la rete funziona, dimostrando di dare i suoi frutti anche in un periodo dell’anno decisamente particolare a causa del boom di turisti, italiani e stranieri, che hanno raggiunto la nostra provincia e del conseguente aumento della produzione di rifiuti”.