Movimentata perquisizione nel centro penitenziario di Secondigliano (NA)

Movimentata perquisizione, ieri mattina, nel Reparto Adriatico del Centro Penitenziario di Secondigliano, a Napoli.

Come spiegano, infatti, Raffaele Munno e Donato Vaia, segretari del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, “dall’alba di ieri mattina il carcere è stato interessato ad una imponente perquisizione che ha portato al ritrovamento di 400 grammi di cocaina. Poi, nel corso della mattinata, gli Agenti di Polizia Penitenziaria sono passati alle sale dei colloqui ed hanno accertato e provveduto al sequestro di schede telefoniche, con il passaggio del bacio tra moglie e marito, più microtelefoni nelle scarpe e hashish”. I sindacalisti aggiungo che “i detenuti del Reparto hanno tentato di ostacolare l’opera dei Baschi Azzurri, senza riuscirci, bloccando i colloqui e fronteggiando i colleghi della perquisizione”.