Frezza a San Lorenzo Maggiore (BN)
L'attore porta in spalla il Santo Patrono durante la festa di San Lorenzo Martire
San Lorenzo Maggiore ha accolto con entusiasmo l’attore romano Mirko Frezza, ospite dell’amico autore televisivo Gabriele Di Marzo, in occasione della tradizionale festa patronale dedicata a San Lorenzo Martire. Frezza, volto noto del cinema e della televisione italiana, è arrivato insieme a tutta la sua famiglia, scegliendo di vivere la celebrazione non come semplice spettatore, ma come parte integrante della comunità. Durante la solenne processione per le vie del paese, l’attore ha compiuto un gesto di grande partecipazione: ha portato sulle proprie spalle la statua del Santo Patrono, emozionando fedeli e cittadini.
Nel corso del suo soggiorno nel Sannio, Mirko Frezza ha visitato alcune eccellenze produttive del territorio, tra cui il Tarallificio Damiano e la Tenuta La Fortezza. Ha inoltre dedicato una mattinata agli ospiti del Residence per Anziani Oasis di San Lupo, trascorrendo del tempo con loro in un clima di sorrisi, racconti e ascolto.
Sempre disponibile e sorridente, si è prestato a foto, video e chiacchiere con tutti coloro che lo hanno avvicinato, regalando momenti di simpatia e spontaneità. La sua presenza ha contribuito a rendere ancora più speciale una festa già molto sentita, che unisce fede, tradizione e comunità. “Questa terra mi ha accolto con un calore incredibile” – ha dichiarato l’attore – “e mi ha fatto sentire uno di casa”. L’ospitalità ricevuta e i legami instaurati in questi giorni hanno lasciato un segno positivo sia nell’attore che nella cittadinanza, confermando San Lorenzo Maggiore e il Sannio come luoghi di autentica accoglienza e cultura dell’incontro.
Source: www.irpinia24.it