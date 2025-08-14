L'attore porta in spalla il Santo Patrono durante la festa di San Lorenzo Martire

San Lorenzo Maggiore ha accolto con entusiasmo l'attore romano Mirko Frezza, ospite dell'amico autore televisivo Gabriele Di Marzo, in occasione della tradizionale festa patronale dedicata a San Lorenzo Martire. Frezza, volto noto del cinema e della televisione italiana, è arrivato insieme a tutta la sua famiglia, scegliendo di vivere la celebrazione non come semplice spettatore, ma come parte integrante della comunità. Durante la solenne processione per le vie del paese, l'attore ha compiuto un gesto di grande partecipazione: ha portato sulle proprie spalle la statua del Santo Patrono, emozionando fedeli e cittadini.

Nel corso del suo soggiorno nel Sannio, Mirko Frezza ha visitato alcune eccellenze produttive del territorio, tra cui il Tarallificio Damiano e la Tenuta La Fortezza. Ha inoltre dedicato una mattinata agli ospiti del Residence per Anziani Oasis di San Lupo, trascorrendo del tempo con loro in un clima di sorrisi, racconti e ascolto.