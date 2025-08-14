Sfida a Rieti a Valmontone, ingresso gratuito

Si avvicina il primo test-match della stagione per l’Avellino Basket che sabato pomeriggio affronterà la Sebastiani Rieti. Il match, con ingresso gratuito, si giocherà a Valmontone il prossimo 16 agosto con inizio alle 18,30.

Coach Buscaglia avrà così la possibilità di verificare l’intenso lavoro svolto finora, e trarre indicazioni per il futuro contro il team avversario costruito per far bene nel prossimo campionato.

La squadra di coach Ciani ha conservato solo due atleti della passata stagione, Piunti e Piccin, schierando quindi un roster completamente rinnovato, e che potrà contare sull’esperienza di Pascolo e Mian.

Nuovi i due stranieri, Jarvis Williams e Darius Perry, che vanno ad impreziosire una squadra che è considerata fra le migliori della Serie A/2, e che non nasconde le proprie ambizioni di promozione.