Attivate le ricerche per Nicola Gerardo Paolozza. Segnalazioni al 112

Nel pomeriggio di mercoledì 13 agosto 2025 la Prefettura di Benevento, nell’ambito delle attività di coordinamento di cui alla L. 203/2012, ha attivato il Piano ricerche persone scomparse per la ricerca il signor Paolozza Nicola Gerardo, residente a Baselice, allontanatosi a piedi dalla propria abitazione, alle ore 12:00 di martedì 12 agosto 2025.

Il sig. Paolozza Nicola Gerardo è alto 1.70 m, ha una corporatura media e capelli brizzolati e corti.

Le ricerche sono coordinate dal Comandante della Stazione Carabinieri di Baselice, con l’ausilio delle Forze dell’Ordine, dei Vigili del Fuoco ed il supporto del volontariato della Protezione Civile della Regione Campania.

Chiunque abbia informazioni utili alla ricerca è invitato a contattare immediatamente il Numero Unico di Emergenza 112.